Лучший снайпер чемпионата Германии продолжит карьеру в КХЛ

Нападающий "Крефельда" Якоб Берглунд рассказал, что продолжит карьеру в одном из клубов КХЛ. Шведский форвард стал лучшим снайпером чемпионата Германии в этом сезоне.

– Я провел отличный год в "Крефельде" и хотел бы сюда еще вернуться, – приводит слова Берлгунда пресс-служба клуба. – Как спортсмен я хочу играть на самом высоком уровне, и КХЛ является лучшей лигой в мире после НХЛ. Не могу позволить себе упустить такую возможность как в спортивном плане, так и в финансовом отношении.

С нетерпением жду новый вызов, но также хотел бы поблагодарить всех в "Крефельде" за отличный год. Моя жена, сын и я чувствовали себя очень комфортно здесь. Большое спасибо и всего наилучшего.

В прошедшем сезоне 27-летний Берглунд забросил 32 шайбы и отдал 20 голевых передач в 51 матче регулярного чемпионата немецкой хоккейной лиги.