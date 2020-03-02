Лучший российский юниор Мичков может перейти из «Локомотива» в систему СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий системы «Локомотива» Матвей Мичков, скорее всего, перейдет в систему СКА. По нашей информации, в питерском клубе заинтересованы в переходе 15-летнего форварда. Трансфер состоится после выплаты компенсации ярославскому клубу. Агент Матвея Сергей Федотов отказался от комментариев по поводу перехода нападающего.

Напомним, что Мичков в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром Юношеской Олимпиады, на которой сборная России до 16 лет завоевала золото. Матвей считается одним из сильнейших форвардов своего поколения в мире и одним из фаворитов драфта НХЛ 2023 года.