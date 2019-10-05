Лучший по статистике вратарь КХЛ получил травму

Вратарь «Витязя» Александр Самонов в матче со «Спартаком» получил травму левой ноги. На него в единоборстве с форвардом красно-белых Вячеславом Лещенко упал одноклубник Александр Евсеенков. Самонов смог покинуть площадку лишь при помощи врачей, не наступая на левую ногу. Его заменил Илья Ежов.

До встречи со «Спартаком» Самонов одержал 6 побед в 6 матчах, пропуская по 0,83 гола и отражая 97,8% бросков. 24-летний вратарь является лидером КХЛ по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. В матче с красно-белыми он отразил 26 из 27 бросков.

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