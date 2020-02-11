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Лучший перформанс в истории КХЛ. Вы должны это видеть

23:11
Болельщик «Ак Барса». Фото Twitter ХК «Ак Барс»
Болельщик «Ак Барса». Фото Twitter ХК «Ак Барс»
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Один из болельщиков «Ак Барса» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» продемонстрировал необычную поддержку команды.

Поклонник казанцев использовал в качестве «баннера» маленький скомканный листок бумаги, однако пресс-служба клуба оценила такой «перформанс», назвав его лучшим и истории лиги.

«Авангард» победил в серии буллитов (2:1), а «Ак Барс» обеспечил себе победу в дивизионе Харламова.

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