Лучший перформанс в истории КХЛ. Вы должны это видеть
23:11
Один из болельщиков «Ак Барса» во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» продемонстрировал необычную поддержку команды.
Поклонник казанцев использовал в качестве «баннера» маленький скомканный листок бумаги, однако пресс-служба клуба оценила такой «перформанс», назвав его лучшим и истории лиги.
«Авангард» победил в серии буллитов (2:1), а «Ак Барс» обеспечил себе победу в дивизионе Харламова.
Лучший перформанс в истории @khl pic.twitter.com/TlZ6vZSQhZ— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 11, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...