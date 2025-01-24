Лучший легионер Фонбет КХЛ получит коллекционную карточку героя
Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» принес уфимцам победу в «Зеленом дерби» 8 декабря 2024 года. За шайбу в ворота «Ак Барса» проголосовали 8 973 болельщика (33% голосов).
В этом сезоне Джошуа Ливо идет по графику «больше очка за матч». Сейчас он единолично лидирует в таблице бомбардиров лиги — 58 (37+21) очков. Забивает, отдает, дважды завершал FONBET OVERTIME точным броском и один раз забирал буллитную серию. Ключевой игрок «Салавата Юлаева» оказывается там, где нужно: и в «Зеленом дерби» именно он вырвал победу у «барсов». И стал героем месяца! Теперь ему будет посвящена коллекционная карточка.
Где получить такой хоккейный артефакт? Все просто — приходи к фирменным стойкам FONBET в фойе «Уфа-Арены» 14 февраля. В этот день состоится очередное «Зеленое дерби» с «Ак Барсом».
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Автомобилист – Лада
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