Лучший хоккейный прогнозист? Туктамышева ждет финал СКА – "Авангард"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева напомнила о своем сообщении более чем месячной давности с пожеланием увидеть в финале Кубка Гагарина "Авангард". Омский клуб в понедельник проведет шестой матч главной серии Восточной конференции КХЛ против "Салавата Юлаева", в которой ведет 3-2. Также спортсменка, которая тренируется в Санкт-Петербурге, поддержала СКА. В воскресенье невский клуб победил ЦСКА в домашней шестой игре (2:1) и продлил финал Запада до седьмого матча – он пройдет в Москве во вторник.

"Финал против "Авангарда" я предсказала еще месяц назад. Поэтому не удивляйтесь, что СКА сейчас так уверенно обыгрывает ЦСКА", – написала Туктамышева в воскресенье.

"Посмотрю на вас в финале Кубка Гагарина в Петербурге", – написала Туктамышева омскому клубу 6 марта в ответ на сообщение поддержки после непопадания фигуристки в состав сборной на чемпионат мира с предложением тренироваться в Балашихе или приехать на игру.

Финал против Авангарда @hcavangardomsk я предсказала ещё месяц назад. Поэтому не удивляйтесь, что СКА сейчас так уверенно обыгрывает ЦСКА😅 https://t.co/sF93RpS5RH – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 7 апреля 2019 г.

Посмотрю на вас в финале кубка Гагарина в Петербурге) – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 6 марта 2019 г.

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