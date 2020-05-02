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Лучший хоккеист чемпионата Финляндии перешел в «Витязь»

19:48

Лучший хоккеист чемпионата Финляндии-2019/20 Джастин Дэнфорт перешел в «Витязь». 27-летний канадский форвард набрал 60 (27+33) очков в 56 играх сезона в составе «Лууко».

Также в подмосковном клубе продолжит карьеру бывший нападающий «Нью-Джерси» Маттиас Теденби. 30-летний швед провел сезон-2019/20 в «Давосе». На его счету 37 (18+19) очков в 48 играх чемпионата Швейцарии.

Контракты с обоими хоккеистами заключены на один год.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/khlmediateam/status/1256622912771162112

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