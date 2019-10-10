Лучший бомбардир СКА получил травму в матче с «Автомобилистом»

Лучший бомбардир СКА Владимир Ткачев получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». 24-летний форвард ударился коленом о борт после толчка со стороны хоккеиста гостевой команды, после чего с помощью врачей покинул лед и ушел в раздевалку.

Примерно через 10 минут Ткачев вернулся на лед.

На счету нападающего 16 (7+9) очков в 16 играх.

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