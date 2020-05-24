Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин переходит в ЦСКА
Нападающий Владислав Барулин переходит из «Дизеля» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт пензенского клуба.
В минувшем сезоне 23-летний Барулин стал лучшим бомбардиром команды ВХЛ с 42 очками.
За три сезона на счету Барулина 80 (44+36) очков в 128 матчах.
— Безусловно, для нас это большая потеря. Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в «Дизеле», что им заинтересовался такой серьезный клуб, — сказал исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов. — По сути, эта ситуация — пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба. Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за «Дизель» так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом. Таким образом, даже уходя игрок принес пользу Клубу. Мы благодарим Влада за время, проведенное в нашем клубе, желаем ему успехов в карьере и дальнейшего профессионального роста.
Дополнительная информация:
http://hcdizel.ru/2020/05/vladislav-barulin-perexodit-v-cska/