Лучший бомбардир «Барыса» переведен в список травмированных

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Капитан «Барыса» Линден Вей получил повреждение на тренировке перед выездом в Челябинск, сообщает сайт клуба.

После прохождения дополнительного медицинского обследования нападающий был переведен в список травмированных.

Вей является лучшим бомбардиром «Барыса» в текущем сезоне КХЛ. Он набрал 36 (16+20) баллов в 52 играх.