Лучший арбитр в двух сезонах КХЛ Одиньш проведет первый матч после тяжелой травмы

Латвийский арбитр Эдуард Одиньш 29 октября будет одним из главных арбитров на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Локомотивом». Этот матч станет первым для арбитра с января 2019 года, сообщает Twitter КХЛ.

Лучший арбитр Континентальной хоккейной лиги сезонов-2013/14 и 2015/16 в январе на первых минутах матча между подмосковным «Витязем» и «Торпедо» получил закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением. Судья перенес операцию.

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