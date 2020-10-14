Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сегодня «Металлург» отлично отработал все 60 минут и смотрелся лучше, чем мы, — отметил Хартли. — Соперник не давал создавать моменты, а когда они у нас появлялись, выручал вратарь. Думаю, лучшим у нас был Игорь Бобков.

Мы не так много создавали моментов, как привыкли это делать. Уступили сопернику в движении. Сами себе не дали шансов на победу. Нужно отдать должное «Металлургу», они сегодня сыграли здорово.

Выбор Бобкова? Миллион раз говорил, что у нас два шикарных вратаря. Думаю, ни один человек в мире не посмеет обвинить Игоря, что он провел неудачный матч. (Михаил Скрыль)