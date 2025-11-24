Лучшие снайперы КХЛ на 24 ноября: Радулов вошел в топ-3

Форвард «Локомотива» Александр Радулов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи в матче с «Сибирью» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

39-летний россиянин забил 15-й гол в сезоне-2025/26 и поднялся на третье место в списке лучших снайперов. Радулов делит его с форвардом «Северстали» Русланом Абросимовым.

Лучшие снайперы сезона КХЛ на 24 ноября 2025 года

1. Роман Канцеров («Металлург») — 19 голов в 30 матчах

2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 17 голов в 29 матчах

3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 30 матчах

4. Александр Радулов («Локомотив») — 15 голов в 30 матчах

5. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 14 голов в 31 матче

6. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 24 матчах

7. Ник Меркли («Шанхай Дрэгонс») — 13 голов в 28 матчах

8. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 29 матчах

9. Дилан Сикьюра («Динамо», Москва) — 13 голов в 29 матчах

10. Егор Сурин («Локомотив») — 13 голов в 31 матче

11. Максим Шалунов («Локомотив») — 13 голов в 31 матче