Сегодня, 00:39

Лучшие снайперы КХЛ на 21 ноября: Канцеров сохраняет лидерство

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров продолжает лидировать в гонке снайперов FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.

В активе 30-летнего хоккеиста 38 (7+31) очков в 29 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. С 32 очками его преследуют одноклубник Роман Канцеров, форвард минского «Динамо» Сэм Энас и нападающий «Трактора» Джош Ливо.

Лучшие снайперы сезона КХЛ на 21 ноября 2025 года

1. Роман Канцеров («Металлург») — 19 голов в 29 матчах

2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 17 голов в 28 матчах

3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 29 матчах

4. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 14 голов в 30 матчах

5. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 23 матчах

6. Ник Меркли («Шанхай Дрэгонс») — 13 голов в 27 матчах

7. Александр Радулов («Локомотив») — 13 голов в 28 матчах

8. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 28 матчах

9. Максим Шалунов («Локомотив») — 13 голов в 29 матчах

10. Джош Ливо («Трактор») — 12 голов в 27 матчах

11. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 12 голов в 27 матчах

12. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 28 матчах

13. Егор Сурин («Локомотив») — 12 голов в 29 матчах

14. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 30 матчах

КХЛ
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Лучшие бомбардиры КХЛ на 21 ноября: Ткачев опережает Канцерова, Энаса и Ливо на 6 очков
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Ак Барс 29 18 11 38
3 Авангард 27 17 10 37
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 30 15 15 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Барыс 29 11 18 27
8 Амур 27 11 16 26
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 28 10 18 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал - : -
22.11 17:00 Сочи – Сибирь - : -
22.11 17:00 Локомотив – Амур - : -
22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак - : -
Все результаты / календарь

