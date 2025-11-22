Лучшие снайперы КХЛ на 21 ноября: Канцеров сохраняет лидерство
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров продолжает лидировать в гонке снайперов FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.
В активе 30-летнего хоккеиста 38 (7+31) очков в 29 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. С 32 очками его преследуют одноклубник Роман Канцеров, форвард минского «Динамо» Сэм Энас и нападающий «Трактора» Джош Ливо.
Лучшие снайперы сезона КХЛ на 21 ноября 2025 года
1. Роман Канцеров («Металлург») — 19 голов в 29 матчах
2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 17 голов в 28 матчах
3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 29 матчах
4. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 14 голов в 30 матчах
5. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 23 матчах
6. Ник Меркли («Шанхай Дрэгонс») — 13 голов в 27 матчах
7. Александр Радулов («Локомотив») — 13 голов в 28 матчах
8. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 28 матчах
9. Максим Шалунов («Локомотив») — 13 голов в 29 матчах
10. Джош Ливо («Трактор») — 12 голов в 27 матчах
11. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 12 голов в 27 матчах
12. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 28 матчах
13. Егор Сурин («Локомотив») — 12 голов в 29 матчах
14. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 30 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|8
|Амур
|27
|11
|16
|26
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|22.11
|14:30
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|22.11
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|22.11
|17:00
|Локомотив – Амур
|- : -
|22.11
|17:10
|Динамо Мн – Спартак
|- : -