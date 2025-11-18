Лучшие снайперы КХЛ на 18 ноября: Канцеров сохраняет лидерство
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров продолжает лидировать в гонке снайперов FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.
18 ноября Канцеров отметился голом в матче против «Трактора» (4:3). Теперь на его счету 18 шайб в 28 матчах.
Второе место с 16 голами в 27 играх занимает Сэм Энас из минского «Динамо». Третьим идет форвард «Северстали» Руслан Абросимов — 15 шайб в 28 встречах.
Лучшие снайперы сезона КХЛ на 18 ноября 2025 года
1. Роман Канцеров («Металлург») — 18 голов в 28 матчах
2. Сэм Энас («Динамо», Минск) — 16 голов в 27 матчах
3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 15 голов в 28 матчах
4. Михаил Григоренко («Трактор») — 13 голов в 23 матчах
5. Александр Радулов («Локомотив») — 13 голов в 27 матчах
6. Виталий Пинчук («Динамо», Минск) — 13 голов в 27 матчах
7. Евгений Митякин («Нефтехимик») — 13 голов в 29 матчах
8. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 12 голов в 26 матчах
9. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 27 матчах
10. Максим Шалунов («Локомотив») — 12 голов в 28 матчах
11. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 29 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -