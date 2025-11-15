Лучшие снайперы сезона КХЛ на 14 ноября: Канцеров с 17 голами возглавляет список
В пятницу, 14 ноября, прошел очередной игровой день FONBET Чемпионата КХЛ.
Форвард магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров с 17 заброшенными шайбами продолжает возглавлять список лучших снайперов сезона.
Второе и третье места занимают Сэм Энас из минского «Динамо» и Руслан Абросимов из «Северстали», оба забили по 14 голов.
Лучшие снайперы сезона КХЛ на 14 ноября 2025 года
1. Роман Канцеров («Металлург») — 17 голов в 26 матчах
2. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 14 голов в 24 матчах
3. Руслан Абросимов («Северсталь») — 14 голов в 25 матчах
4. Михаил Григоренко («Трактор») — 12 голов в 21 матче
5. Александр Радулов («Локомотив») — 12 голов в 25 матчах
6. Никита Коростелев («Спартак») — 12 голов в 25 матчах
7. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 12 голов в 26 матчах
8. Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 12 голов в 26 матчах
9. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 11 голов в 22 матчах
10. Константин Окулов («Авангард») — 11 голов в 25 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -