Красоткин, Цулыгин, Ливо и Пустовой признаны лучшими игроками недели КХЛ

КХЛ на официальном сайте объявила лучших хоккеистов 11-й недели регулярного FONBET чемпионата сезона-2026/27.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Антон Красоткин из «Сибири». Голкипер одержал две победы в двух матчах, отразив 97,96 процента бросков при коэффициенте надежности 0,5. В игре с «Автомобилистом» (1:0) он сохранил ворота в неприкосновенности.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Ярослав Цулыгин из «Салавата Юлаева». На его счету 3 (0+3) очка в двух матчах при показателе полезности «+5».

Лучшим нападающим в пятый раз в карьере признан Джошуа Ливо из «Авангарда», набравший 6 (3+3) очков в трех встречах при показателе полезности «+3». Форвард забросил победную шайбу в матче с «Барысом» (3:1).

Лучшим новичком впервые в карьере стал Андрей Пустовой из «Локомотива». В двух матчах он набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности «+2». Его шайба в игре с «Торпедо» (3:1) стала победной.