Красоткин, Цулыгин, Ливо и Пустовой признаны лучшими игроками недели КХЛ
КХЛ на официальном сайте объявила лучших хоккеистов 11-й недели регулярного FONBET чемпионата сезона-2026/27.
Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Антон Красоткин из «Сибири». Голкипер одержал две победы в двух матчах, отразив 97,96 процента бросков при коэффициенте надежности 0,5. В игре с «Автомобилистом» (1:0) он сохранил ворота в неприкосновенности.
Лучшим защитником впервые в карьере стал Ярослав Цулыгин из «Салавата Юлаева». На его счету 3 (0+3) очка в двух матчах при показателе полезности «+5».
Лучшим нападающим в пятый раз в карьере признан Джошуа Ливо из «Авангарда», набравший 6 (3+3) очков в трех встречах при показателе полезности «+3». Форвард забросил победную шайбу в матче с «Барысом» (3:1).
Лучшим новичком впервые в карьере стал Андрей Пустовой из «Локомотива». В двух матчах он набрал 2 (2+0) очка при показателе полезности «+2». Его шайба в игре с «Торпедо» (3:1) стала победной.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|35
|4
|Амур
|28
|16
|12
|34
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|33
|6
|Салават Юлаев
|29
|15
|14
|32
|7
|Трактор
|30
|13
|17
|32
|8
|Ак Барс
|32
|14
|18
|31
|9
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|10
|Сибирь
|30
|11
|19
|26
|11
|Адмирал
|28
|11
|17
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|29
|18
|11
|38
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|30
|12
|18
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|24.11
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|24.11
|17:00
|Трактор – Лада
|5 : 2
|24.11
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|5 : 4 ОТ
|24.11
|17:00
|Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 4
|24.11
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|4 : 2