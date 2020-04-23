Президент КХЛ, в прошлом — нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов рассказал, какой финал Кубка Гагарина является для него самым памятным.

— Для меня самые лучшие, самые интересные финалы — те, в которых участвовал я, — сказал в эфире канала «Россия 24» Морозов. — Помнится первый мой финал в Кубке Гагарина с «Локомотивом» в 2009-м году. Мы проигрывали в счете по ходу всей финальной серии, но в седьмом, решающем матче победили. Приятно, что забил тогда победную шайбу, тем более, что это был первый розыгрыш Кубка Гагарина. Мы доставили очень много радости болельщикам «Ак Барса».