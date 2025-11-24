Лучшие бомбардиры КХЛ на 24 ноября: Радулов делит второе место с Канцеровым и Энэсом
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сибирью» (4:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.
39-летний форвард набрал 33-е (15+18) очко в сезоне-2025/26 и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров. Радулов делит его с форвардом «Металлурга» Романом Канцеровым и нападающим минского «Динамо» Сэмом Энэсом.
Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 24 ноября 2025 года
1. Владимир Ткачев («Металлург») — 40 (8 + 32) очков в 30 матчах
2. Сэм Энэс («Динамо» Минск) — 33 (17 + 16) очка в 29 матчах
3. Роман Канцеров («Металлург») — 33 (19 + 14) очка в 30 матчах
4. Александр Радулов («Локомотив») — 33 (15 + 18) очка в 30 матчах
5. Джош Ливо («Трактор») — 32 (12 + 20) очка в 27 матчах
6. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 30 (12 + 18) очков в 28 матчах
7. Константин Окулов («Авангард») — 30 (11 + 19) очков в 28 матчах
8. Виталий Пинчук («Динамо» Минск) — 29 (13 + 16) очков в 29 матчах
9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 27 (11 + 16) очков в 28 матчах
10. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 26 (11 + 15) очков в 27 матчах
11. Дамир Шарипзянов («Авангард») — 26 (8+18) очков в 28 матчах
12. Алекс Лимож («Динамо» Минск) — 26 (10+16) очков в 29 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3