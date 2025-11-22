Лучшие бомбардиры КХЛ на 21 ноября: Ткачев опережает Канцерова, Энаса и Ливо на 6 очков
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев продолжает лидировать в гонке бомбардиров FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.
В активе 30-летнего хоккеиста 38 (7+31) очков в 29 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. С 32 очками его преследуют одноклубник Роман Канцеров, форвард минского «Динамо» Сэм Энас и нападающий «Трактора» Джош Ливо.
Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 21 ноября 2025 года
1. Владимир Ткачев («Металлург») — 38 (7 + 31) очка в 29 матчах
2. Джош Ливо («Трактор») — 32 (12 + 20) очков в 27 матчах
3. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 32 (17 + 15) очков в 28 матчах
4. Роман Канцеров («Металлург») — 32 (19 + 13) очков в 28 матчах
5. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 29 (12 + 17) очков в 27 матчах
6. Константин Окулов («Авангард») — 29 (11 + 18) очков в 27 матчах
7. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 28 (13 + 15) очка в 28 матчах
8. Александр Радулов («Локомотив») — 28 (13 + 15) очков в 28 матчах
9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 27 (11 + 16) очков в 27 матчах
10. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 26 (11 + 15) очков в 26 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|8
|Амур
|27
|11
|16
|26
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|22.11
|14:30
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|22.11
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|22.11
|17:00
|Локомотив – Амур
|- : -
|22.11
|17:10
|Динамо Мн – Спартак
|- : -