Лучшие бомбардиры КХЛ на 18 ноября: Ткачев опережает Энаса и Канцерова на 5 очков
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев продолжает лидировать в гонке бомбардиров FONBET Чемпионата КХЛ-2025/26.
30-летний форвард отметился голевой передачей в матче против «Трактора» (4:3). На его счету 36 (7+29) очков в 28 матчах.
Второе место в гонке бомбардиров занимает нападающий минского «Динамо» Сэм Энас — 31 (16+15) очко в 27 играх. Третье — еще один форвард «Металлурга» Роман Канцеров с 31 (18+13) очком в 28 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 18 ноября 2025 года
1. Владимир Ткачев («Металлург») — 36 (7 + 29) очка в 28 матчах
2. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 31 (16 + 15) очков в 27 матчах
3. Роман Канцеров («Металлург») — 31 (18 + 13) очков в 28 матчах
4. Джош Ливо («Трактор») — 30 (11 + 19) очков в 26 матчах
5. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 29 (12 + 17) очков в 26 матчах
6. Константин Окулов («Авангард») — 29 (11 + 18) очков в 27 матчах
7. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 27 (13 + 14) очка в 27 матчах
8. Александр Радулов («Локомотив») — 27 (13 + 14) очков в 27 матчах
9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 27 (11 + 16) очков в 27 матчах
10. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 26 (11 + 15) очков в 26 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -