Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 14 ноября: Спронг поднялся на 6-е место
В пятницу, 14 ноября, прошел очередной игровой день FONBET Чемпионата КХЛ.
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев с 33 (6+27) очками продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона.
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг в матче с «Нефтехимиком» (2:3) реализовал большинство и с 27 (11 + 16) очками вышел на 6-е место.
Лучшие бомбардиры сезона КХЛ на 14 ноября 2025 года
1. Владимир Ткачев («Металлург») — 33 (6 + 27) очка в 26 матчах
2. Роман Канцеров («Металлург») — 29 (17 + 12) очков в 26 матчах
3. Сэм Энас («Динамо» Мн) — 28 (14 + 14) очков в 24 матчах
4. Константин Окулов («Авангард») — 28 (11 + 17) очков в 25 матчах
5. Дмитрий Силантьев («Металлург») — 27 (12 + 15) очков в 26 матчах
6. Даниэль Спронг (ЦСКА) — 27 (11 + 16) очков в 23 матчах
7. Джош Ливо («Трактор») — 27 (10 + 17) очков в 24 матчах
8. Александр Радулов («Локомотив») — 25 (12 + 13) очков в 25 матчах
9. Эндрю Потуральски («Авангард») — 25 (9 + 16) очков в 25 матчах
10. Виталий Пинчук («Динамо» Мн) — 24 (10 + 14) очка в 24 матчах
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -