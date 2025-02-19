Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

19 февраля 2025, 18:56

Лучшего бомбардира КХЛ Ливо удалили до конца матча за оскорбление судей

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо удалили до конца матча с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ.

В конце первого периода 31-летний канадец получил 2-минутный штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца игры за оскорбление судей.

Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ в этом сезоне. На его счету 64 (41+23) очка в 50 матчах регулярного чемпионата.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
Джошуа Ливо
Читайте также
Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин
Соболев забил «Спартаку» и отпраздновал гол в маске
В Иране потребовали от ФИФА отобрать у США право на проведение ЧМ-2026
Кто платит за передел энергорынка, начавшийся из-за войны с Ираном. Часть 3
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии
Соболев посмеялся после спартаковцев, Карседо связал поражение с невезением, а спортдир Кахигао обвинил во всем судью. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
Популярное видео
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    Гад, обидел мою фэнтэзю... :disappointed_relieved:

    20.02.2025

  • Молодец, выучил таки русский язык

    19.02.2025

    • «Авангард» обыграл «Металлург» и одержал пятую победу подряд

    «Лада» обыграла «Салават Юлаев» и одержала вторую победу в 12 последних матчах
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 65 48 17 103
    2 Авангард 66 45 21 95
    3 Ак Барс 65 41 24 90
    4 Автомобилист 65 39 26 82
    5 Салават Юлаев 66 34 32 74
    6 Трактор 65 30 35 69
    7 Нефтехимик 65 32 33 67
    8 Сибирь 65 27 38 63
    9 Амур 66 26 40 60
    10 Барыс 66 21 45 53
    11 Адмирал 65 18 47 48
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 66 45 21 95
    2 Северсталь 66 39 27 84
    3 Динамо Мн 65 37 28 83
    4 ЦСКА 66 37 29 82
    5 СКА 65 36 29 79
    6 Торпедо НН 66 36 30 79
    7 Динамо М 65 37 28 79
    8 Спартак 65 35 30 76
    9 Шанхай Дрэгонс 66 21 45 54
    10 Лада 67 19 48 45
    11 Сочи 66 18 48 44
    Результаты / календарь
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    9.03
    10.03
    11.03
    12.03
    13.03
    14.03
    15.03
    16.03
    17.03
    18.03
    19.03
    20.03
    15.03 14:00 Сочи – Амур 2 : 3
    15.03 14:30 Салават Юлаев – Шанхай Дрэгонс 5 : 3
    15.03 17:10 Динамо Мн – Локомотив - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости