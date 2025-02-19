Лучшего бомбардира КХЛ Ливо удалили до конца матча за оскорбление судей
Нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо удалили до конца матча с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ.
В конце первого периода 31-летний канадец получил 2-минутный штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца игры за оскорбление судей.
Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ в этом сезоне. На его счету 64 (41+23) очка в 50 матчах регулярного чемпионата.
