Лучшего бомбардира КХЛ Ливо удалили до конца матча за оскорбление судей

Нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо удалили до конца матча с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ.

В конце первого периода 31-летний канадец получил 2-минутный штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца игры за оскорбление судей.

Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ в этом сезоне. На его счету 64 (41+23) очка в 50 матчах регулярного чемпионата.