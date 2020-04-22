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«Лучше дома». «Авангард» призвал болельщиков к самоизоляции

18:23
Главный тренер &quot;Авангарда&quot; Боб Хартли. Фото Twitter
Главный тренер &quot;Авангарда&quot; Боб Хартли. Фото Twitter
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«Авангард» в официальном Twitter призвал болельщиков соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В ролике приняли участие игроки и тренеры клуба, комментаторы, известные болельщики омичей и журналисты, включая специального корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко.

По последней информации в мире выявлено 2 585 197 случаев заражения коронавирусом. 179 839 человек умерли, 705 718 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

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