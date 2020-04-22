«Лучше дома». «Авангард» призвал болельщиков к самоизоляции

«Авангард» в официальном Twitter призвал болельщиков соблюдать режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В ролике приняли участие игроки и тренеры клуба, комментаторы, известные болельщики омичей и журналисты, включая специального корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко.

Впереди праздники — мы очень просим наших болельщиков оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости. Если есть возможность, пожалуйста, будьте дома. Не рискуйте здоровьем близких, не подводите тех, у кого такой возможности нет. Вместе мы справимся! #ЛучшеДома ? pic.twitter.com/40krYyDC2B — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 22, 2020

По последней информации в мире выявлено 2 585 197 случаев заражения коронавирусом. 179 839 человек умерли, 705 718 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.