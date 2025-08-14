Хоккей
14 августа, 17:37

Ложкин назначен новым спортивным директором «Шанхай Дрэгонс»

Алина Савинова

Евгений Ложкин стал новым спортивным директором «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба.

С 2014 по 2021 год Ложкин занимал должность начальника команды в «Витязе». В сезоне-2021/22 он работал спортивным директором в ЦСКА, а затем вернулся в подмосковный клуб, где с 2022 по 2025 год также был спортивным директором.

7 августа «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». 13 августа клуб объявил о назначении канадца Жерара Галлана на пост главного тренера. Его помощником стал Майк Келли. Специалисты вместе доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады.

Источник: https://t.me/shadragons/19407
«Металлург» разгромил «Ладу» в Кубке Минска

«Ак Барс» победил «Нефтехимик»
