Ложкин назначен новым спортивным директором «Шанхай Дрэгонс»

Евгений Ложкин стал новым спортивным директором «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба.

С 2014 по 2021 год Ложкин занимал должность начальника команды в «Витязе». В сезоне-2021/22 он работал спортивным директором в ЦСКА, а затем вернулся в подмосковный клуб, где с 2022 по 2025 год также был спортивным директором.

7 августа «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». 13 августа клуб объявил о назначении канадца Жерара Галлана на пост главного тренера. Его помощником стал Майк Келли. Специалисты вместе доходили до финала Кубка Стэнли с «Вегасом», а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады.