Лозебников, Грэм, Летунов и Силаев стали лучшими игроками второй недели КХЛ
КХЛ назвала лучших хоккеистов второй недели сезона 2023/24.
Среди голкиперов лучшим стал игрок «Амура» Дмитрий Лозебников. В двух матчах недели он одержал одну победу, а также одну победу в серии бросков. Он отразил 97,01 процента бросков.
Лучшим защитником стал игрок «Сочи» Джесси Грэм, в его активе 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».
Среди нападающих лучшим стал игрок «Торпедо» Максим Летунов, на его счету 6 (5+1) очков в трех матчах недели. В матче с «Куньлунем» он сделал хет-трик за один период и отличился в каждом матче недели.
Лучшим новичком признан игрок «Торпедо» Антон Силаев. В активе хоккеиста 3 (1+2) очка в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» хоккеист забросил первую шайбу, став самым молодым автором гола в истории клуба в КХЛ и третьим защитником, кто отличился в возрасте 17 лет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|8
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|9
|Амур
|6
|3
|3
|6
|10
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|- : -
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -