Тренер «Трактора» Равиль Гусманов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

— Пропустили два быстрых гола, потом вроде выправили игру и забили гол в большинстве, — приводит слова Гусманова официальный сайт КХЛ. — Не хватает нам еще одного гола, при игре в равных составах, создавая много моментов, где-то не везет. Ребята молодцы, не опустили руки, коллектив складывается добротный и хороший, ловили шайбу на себя, подбадривали друг друга, в плане самоотдачи вопросов нет.