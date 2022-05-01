«Локомотив» заплатил «Ладе» 15 миллионов рублей за сына Кошечкина

По информации «СЭ», денежная компенсация, выплаченная «Ладе» за голкипера Максима Майорова, составила 15 миллионов рублей.

Сегодня, 1 мая клуб из Тольятти объявил об обмене 17-летнего вратаря в «Локомотив».

Напомним, что Майоров является сыном олимпийского чемпиона Василия Кошечкина.

В сезоне-2021/22 вратарь выступал за «Ладью» в МХЛ. Он провел за команду 32 матча, одержал 14 побед, заработал коэффициент надежности 2,16 и отразил 93,1% бросков по своим воротам.