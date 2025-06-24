«Локомотив» продлил контракт с Суриным до 2027 года

«Локомотив» заключил новый контракт с 18-летним форвардом Егором Суриным, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с хоккеистом будет действовать до конца сезона-2026/27.

Сурин в сезоне-2024/25 набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) очков — в 19 играх плей-офф. Вместе с «Локомотивом» он выиграл Кубок Гагарина-2025.

Также Сурин занял второе место в голосовании за звание лучшего новичка КХЛ, уступив лишь нападающему СКА Ивану Демидову.