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Сегодня, 13:30

«Локомотив» заключил контракт с нападающим Михаилом Варнаковым

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«Локомотив» подписал контракт с нападающим Михаилом Варнаковым, сообщает пресс-служба КХЛ. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.

37-летний форвард не играл в официальных матчах более года после расторжения контракта с «Торпедо» по ходу прошлого сезона.

В сезоне-2021/22 Варнаков провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал 2 голевые передачи.

Варнаков — воспитанник «Торпедо». Также он выступал за петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».

Михаил Варнаков-младший
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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