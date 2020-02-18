«Локомотив» забросил 5 шайб «Витязю»
«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1. Ярославский клуб занимает шестое место в таблице Западной конференции, подмосковная команда — седьмая.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы: Свитов — 2 (Денисенко, Крунвалль), 5:08 — 1:0. Йормакка — 11 (бол., Чернов, Хауден), 9:40 — 1:1. Пяярви-Свенссон — 11 (бол., Ткачев, Рафиков), 32:15 — 2:1. Каюмов — 15 (Рафиков, Алексеев), 41:03 — 3:1. Ткачев — 13 (мен., п.в., Савченко), 56:45 — 4:1. Полунин — 4 (Свитов, Беляев), 57:54 — 5:1.
Вратари: Лазушин — Кочетков (56:14 — 56:45).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 38 (15+11+12) — 23 (9+8+6).
Судьи: Гофман, Овчинников.
18 февраля. Ярославль. «Арена-2000».
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