«Локомотив» с минимальным счетом победил «Йокерит»

«Локомотив» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Йокерита». Команда из Ярославля переиграла соперника со счетом 1:0.

Автором победной шайбы стал защитник Максим Осипов.

«Локомотив» повел в серии — 1:0. Следующая игра пройдет 5 марта.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Первая игра

«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Осипов — 1 (Пулккинен, Ткачев), 45:41 — 1:0.

Вратари: Паскуале — Линдбек (58:41).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 26 (10+11+5) — 29 (12+4+13).

Судьи: Франо, Хрибик.

3 марта. Ярославль. «Арена-2000». 2823 зрителя.

Счет в серии: 1-0.