«Локомотив» с минимальным счетом победил «Йокерит»
21:41
«Локомотив» одержал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Йокерита». Команда из Ярославля переиграла соперника со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал защитник Максим Осипов.
«Локомотив» повел в серии — 1:0. Следующая игра пройдет 5 марта.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
Первая игра
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Осипов — 1 (Пулккинен, Ткачев), 45:41 — 1:0.
Вратари: Паскуале — Линдбек (58:41).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 26 (10+11+5) — 29 (12+4+13).
Судьи: Франо, Хрибик.
3 марта. Ярославль. «Арена-2000». 2823 зрителя.
Счет в серии: 1-0.
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