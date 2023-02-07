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Сегодня, 21:15

«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур»

Руслан Минаев
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Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл дома «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев забивали Артур Каюмов и Максим Шалунов, который отличился в овертайме. У гостей отличился Ян Дрозг.

«Локо» с 82 очками вышел на второе место на «Западе». «Амур» с 64 очками — на 8-й строчке «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Каюмов — 12 (Елесин, Кожевников), 10:48 — 1:0. Дрозг — 7 (бол., Гребенкин, Дубакин), 45:48 — 1:1. Шалунов — 25 (Каюмов, Бочаров), 64:53 — 2:1.

Вратари: Бочаров — Калниньш.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (14+6+5+1) — 31 (7+10+9+5).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

7 февраля. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 59 39 20 82
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 60 31 29 70
7 Северсталь 60 25 35 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
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13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 3 : 0
7.02 17:00
Металлург – СКА
 3 : 2
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 2 : 3
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
7.02 19:30
Динамо Мн – Спартак
 - : -
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