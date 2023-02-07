«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур»
Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл дома «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе хозяев забивали Артур Каюмов и Максим Шалунов, который отличился в овертайме. У гостей отличился Ян Дрозг.
«Локо» с 82 очками вышел на второе место на «Западе». «Амур» с 64 очками — на 8-й строчке «Востока».
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«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Каюмов — 12 (Елесин, Кожевников), 10:48 — 1:0. Дрозг — 7 (бол., Гребенкин, Дубакин), 45:48 — 1:1. Шалунов — 25 (Каюмов, Бочаров), 64:53 — 2:1.
Вратари: Бочаров — Калниньш.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (14+6+5+1) — 31 (7+10+9+5).
Судьи: Ромасько, Сергеев.
7 февраля. Ярославль. Арена-2000.
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|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 0
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|3 : 2
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|2 : 1 ОТ
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|2 : 3
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
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