«Локомотив» вывел Коршкова из списка травмированных
«Локомотив» вывел из списка травмированных нападающего Егора Коршкова, сообщает пресс-служба КХЛ.
26-летний хоккеист получил травму 19 декабря 2022 года.
В текущем сезоне он сыграл за ярославскую команду 40 матчей и набрал 12 (4+8) очков.
Сегодня, 7 марта, «Локомотив» сыграет против «Витязя» в 4-м матче серии плей-офф КХЛ, начало встречи — 19.30 мск. «Витязь» ведет в серии со счетом 2-1.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
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