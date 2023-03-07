«Локомотив» вывел Коршкова из списка травмированных

«Локомотив» вывел из списка травмированных нападающего Егора Коршкова, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний хоккеист получил травму 19 декабря 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за ярославскую команду 40 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

Сегодня, 7 марта, «Локомотив» сыграет против «Витязя» в 4-м матче серии плей-офф КХЛ, начало встречи — 19.30 мск. «Витязь» ведет в серии со счетом 2-1.