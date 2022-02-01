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Сегодня, 15:54

На время разбирательств «Локомотива» и КХЛ Буше будет находиться в отпуске за свой счет

Хоккейный «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с нападающим Буше
Иван Шитик
Корреспондент
Рид Буше.
Фото ХК «Локомотив».

В связи с вынесенным судом округа Ваштено штата Мичиган (США) постановлением в отношении хоккеиста Рида Буше «Локомотив» 1 февраля выступил с официальным заявлением.

«Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США. В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении на сайте.

28-летний американец сам признал себя виновным в насилии на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2011 году. На тот момент самому хоккеисту было 17 лет. Пострадавшая была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов.

Источник: https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Oficialnoe-zajavlenie-po-delu-Rida-Bushe-8014
Рид Буше
ХК Локомотив (Ярославль)
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