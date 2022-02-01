На время разбирательств «Локомотива» и КХЛ Буше будет находиться в отпуске за свой счет
В связи с вынесенным судом округа Ваштено штата Мичиган (США) постановлением в отношении хоккеиста Рида Буше «Локомотив» 1 февраля выступил с официальным заявлением.
«Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего. На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США. В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении на сайте.
28-летний американец сам признал себя виновным в насилии на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2011 году. На тот момент самому хоккеисту было 17 лет. Пострадавшая была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов.
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|9
|39
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|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
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|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
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|
Металлург – Автомобилист
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|19:00
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Ак Барс – Локомотив
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|19:00
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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Северсталь – Сочи
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Динамо Мн – Торпедо
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Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
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Спартак – Трактор
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ЦСКА – Йокерит
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|22.02
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|
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