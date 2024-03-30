«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2017 года

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Авангардом» в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2:0.

Клуб из Ярославля вышел в полуфинал плей-офф КХЛ в шестой раз и впервые с 2017 года. Тогда команда уступила СКА со счетом 0-4 в серии.

В полуфинале этого розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» встретятся с «Трактором».