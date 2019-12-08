«Локомотив» выиграл у «Северстали» и прервал победную серию соперника

«Северсталь» проиграла дома «Локомотиву» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Череповце.

Ярославцы прервали серию «Северстали» из двух побед.

У «Локомотива» отличились нападающий Артур Каюмов и защитник Рушан Рафиков. Победный буллит реализовал форвард Магнус Пяяйарви.

За «Северсталь» по разу забили нападающие Дмитрий Марковин и Александр Петунин.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Петунин — 1 (Сизов, Вовченко), 1:50 — 1:0. Рафиков — 5 (бол., Пяярви-Свенссон, Алексеев), 9:35 — 1:1. Марковин — 5 (Морозов), 11:01 — 2:1. Каюмов — 8 (Коваленко), 44:56 — 2:2.

Победный буллит: Пяярви-Свенссон.

Вратари: Подъяпольский — Коновалов.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 25 (8+9+4+4) — 40 (21+10+8+1).

Судьи: Раминг, Спирин.

8 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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