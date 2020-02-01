«Локомотив» всухую разгромил «Йокерит». Да Коста сделал дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» победил «Йокерит» со счетом 5:0. Дубль оформил франуцзский нападающий Стефан Да Коста.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Коваленко — 9, 2:06 — 1:0. Да Коста — 12 (Ткачев), 3:30 — 2:0. Да Коста — 13 (бол., Рафиков, Алексеев), 25:35 — 3:0. Накладал — 6 (бол., Ткачев, Ландер), 55:21 — 4:0. Крунвалль — 1 (бол., Каюмов, Алексеев), 55:43 — 5:0.

Вратари: Лазушин — Калниньш.

Штраф: 10 — 31.

Броски: 26 (9+6+11) — 17 (5+3+9).

Судьи: Гамалей, Хрибик.

1 февраля. Ярославль. «Арена-2000».