«Локомотив» всухую обыграл «Витязь»

«Витязь» дома проиграл «Локомотиву» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославцев шайбы забросили Денис Алексеев, Андре Петерссон, Николай Коваленко, Павел Красковский и Владимир Ткачев.

8 октября «Локомотив» встретится со «Спартаком», а «Витязь» сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

Голы: Алексеев — 3, 2:09 — 0:1. Петерссон — 3 (бол., Алексеев, Красковский), 11:14 — 0:2. Коваленко — 1 (Малышев, Кудрявцев), 41:57 — 0:3. Красковский — 3 (Коршков), 55:39 — 0:4. Ткачев — 4 (бол., Рафиков, Коршков), 58:16 — 0:5.

Вратари: Ежов — Паскуале.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (14+5+10) — 41 (16+13+12).

Судьи: Гофман, Кочетов.

?6 октября. Подольск. ЛД «Витязь».