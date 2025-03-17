«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Континента

«Локомотив» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ.

17 марта ярославцы дома обыграли «Адмирал» (4:1). С 98 очками в 66 матчах «Локомотив» гарантировал себе победы в регулярном чемпионате и выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова.

Команда-победитель Кубка Континента только один раз выигрывала Кубка Гагарина — в сезоне-2018/19 оба трофея завоевал ЦСКА.

Рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах КХЛ является ЦСКА — армейцы выигрывали Кубок Континета шесть раз (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021). Трижды трофей доставался СКА (2013, 2018, 2023). Дважды его выигрывало московское «Динамо» (2014, 2024). По разу — «Салават Юлаев «(2010), «Авангард» (2011) и «Трактор» (2012).