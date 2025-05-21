«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина
В среду, 21 мая «Локомотив» победил «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ-2024/25.
Железнодорожники выиграли серию со счетом 4-1 и впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина.
С момента основания КХЛ «Локомотив» дважды выходил в финал плей-офф. В 2009 году ярославцы уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».
«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории. До него титул выигрывали ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс» (все — 3 раза), СКА, московское «Динамо» (оба — 2), «Авангард» и «Салават Юлаев» (оба — 1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|9
|2
|Металлург Мг
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|7
|4
|3
|9
|4
|Салават Юлаев
|5
|3
|2
|7
|5
|Барыс
|5
|3
|2
|6
|6
|Автомобилист
|5
|2
|3
|6
|7
|Авангард
|5
|3
|2
|6
|8
|Адмирал
|5
|1
|4
|3
|9
|Амур
|4
|1
|3
|3
|10
|Сибирь
|6
|1
|5
|3
|11
|Трактор
|5
|1
|4
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|6
|0
|12
|2
|Спартак
|6
|5
|1
|10
|3
|СКА
|6
|5
|1
|10
|4
|Торпедо НН
|6
|4
|2
|8
|5
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|6
|ЦСКА
|6
|3
|3
|6
|7
|Динамо Мн
|5
|1
|4
|5
|8
|Лада
|6
|1
|5
|4
|9
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|10
|Северсталь
|5
|1
|4
|3
|11
|Сочи
|5
|1
|4
|2
Результаты / календарь
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
|19.09
|10:00
|Адмирал – Северсталь
|- : -
|19.09
|10:00
|Амур – Динамо М
|- : -
Новости