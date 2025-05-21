«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

В среду, 21 мая «Локомотив» победил «Трактор» (2:1 ОТ) в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ-2024/25.

Железнодорожники выиграли серию со счетом 4-1 и впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина.

С момента основания КХЛ «Локомотив» дважды выходил в финал плей-офф. В 2009 году ярославцы уступили «Ак Барсу», а в 2024 году — «Металлургу».

«Локомотив» стал восьмым обладателем Кубка Гагарина в истории. До него титул выигрывали ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс» (все — 3 раза), СКА, московское «Динамо» (оба — 2), «Авангард» и «Салават Юлаев» (оба — 1).