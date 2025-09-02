«Локомотив» возглавил рейтинг клубов КХЛ

КХЛ опубликовала обновленную версию рейтинга клубов лиги по итогам сезона-2024/25.

Лидером рейтинга стал «Локомотив», который в прошедшем сезоне выиграл Кубок Гагарина. В активе ярославского клуба 80,39 балла. Также в топ-3 вошли «Авангард» (69,33) и «Ак Барс» (68,36).

Прошлогодний лидер «Металлург» (66,00) опустился на четвертое место, а «Трактор» (65,40), ставший финалистом Кубка Гагарина-2025, идет пятым.

Последнее место в рейтинге занимает «Куньлунь Ред Стар» (28,62), который в августе сменил название на «Шанхай Дрэгонс».

Рейтинг клубов КХЛ. Фото photo.khl.ru

Для составления рейтинга используется несколько параметров: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, финансирование, несвоевременная оплата труда хоккеистов, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен, сервисы для зрителей, тв-индекс, доходы от реализации лицензионной и билетной программы и работа со СМИ.