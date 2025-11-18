«Локомотив» вновь выиграл FONBET Медовое побоище!
Подопечные Боба Хартли одержали победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:3.
Первое FONBET Медовое побоище нового сезона состоялось 2 ноября в Уфе. Тогда подопечные Боба Хартли уверенно забрали бочонок меда в Ярославль. Спустя две недели команды встретились вновь, но уже на льду «Локомотива».
Накануне сладкого дерби в Ярославле все было готово к большому хоккею. На улицах города болельщики участвовали в Медовой игре — нужно было отыскать определенные точки и забрать приз. В качестве награды, конечно, мед, а также специальная атрибутика и билеты на игру.
Телебашня в Ярославле также была украшена в цветах Медового побоища. А в день матча в фойе «Арены-2000» болельщиков ждали активности и конкурсы. Например, фотозона из огромной бочки меда или специальная бросковая зона.
На льду тоже было горячо. Гости из Уфы начали матч эталонно: быстро повели 2:0 и контролировали ход встречи. Но шайбы Иванова, Кирьянова и Радулова перевернули побоище. Когда казалось, что судьба бочонка решится в основное время — Джек Родуолд отправил всех в FONBET OVERTIME. А уже в дополнительное время Максим Шалунов принес Ярославлю сладкую победу за секунду до сирены!
В сезоне-2024/25 «СЮ» и «Локо» впервые вместе с FONBET провели Медовое побоище. У стороннего болельщика такая вывеска порой вызывает вопросы, но местным фанатам команд эта идея понравилась. Закрепило это противостояние полуфинальная серия прошлого сезона. Когда битва за выход в финал Кубка Гагарина стала называться уже среди болельщиков — Медовым побоищем.
В серии за бочонок меда равенство — 2:2. Ждем продолжение FONBET Медового побоища в следующем сезоне!
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -