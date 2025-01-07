«Локомотив» — «Витязь»: видеообзор матча

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«Локомотив» на домашнем льду обыграл «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

«Локомотив» (70 очков) продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (37) идет на предпоследней, десятой позиции на «Западе».