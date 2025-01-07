«Локомотив» обыграл «Витязь в КХЛ
«Локомотив» дома одержал победу над «Витязем» в FONBET чемпионате КХЛ — 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Дениса Алексеева, Максима Шалунова и Александра Полунина.
Голкипер ярославцев Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 18 бросков по своим воротам.
«Локомотив» (70 очков) продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (37) идет на предпоследней, десятой позиции на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Алексеев — 3 (Кирьянов, Симашев), 45:02 — 1:0. Шалунов — 14 (бол., Паник, Сергеев), 55:48 — 2:0. Полунин — 6 (Кирьянов, Береглазов), 56:10 — 3:0.
Вратари: Исаев — Дорожко.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 34 (14+12+8) — 18 (5+8+5).
Судьи: Беляев, Соин.
7 января. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|4
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|5
|СКА
|41
|25
|16
|54
|6
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|7
|Динамо Мн
|42
|23
|19
|51
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|4
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|5 : 0
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|7.01
|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3 Б
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|5 : 0
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|0 : 2
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|3 : 0
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -