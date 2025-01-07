«Локомотив» обыграл «Витязь в КХЛ

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«Локомотив» дома одержал победу над «Витязем» в FONBET чемпионате КХЛ — 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Дениса Алексеева, Максима Шалунова и Александра Полунина.

Голкипер ярославцев Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 18 бросков по своим воротам.

«Локомотив» (70 очков) продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (37) идет на предпоследней, десятой позиции на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Алексеев — 3 (Кирьянов, Симашев), 45:02 — 1:0. Шалунов — 14 (бол., Паник, Сергеев), 55:48 — 2:0. Полунин — 6 (Кирьянов, Береглазов), 56:10 — 3:0.

Вратари: Исаев — Дорожко.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (14+12+8) — 18 (5+8+5).

Судьи: Беляев, Соин.

7 января. Ярославль. Арена-2000.