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Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» встретится с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Витязь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime», а также для жителей Ярославля — канал «Первый Ярославский».

С основными событиями игры «Локомотив» — «Витязь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 50 очков в 29 играх. «Витязь» провел 28 игр и набрал 27 очков. В октябре подмосковный клуб победили ярославцев со счетом 2:1.

В предыдущих матчах сезона «Локомотив» победил «Торпедо» (1:0), а «Витязь» обыграл «Северсталь» (7:1).

Матч «Локомотив» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 25 13 12 33
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 26 15 11 30
8 Динамо Мн 27 14 13 30
9 Витязь 28 13 15 27
10 Сочи 26 10 16 22
11 Куньлунь РС 28 9 19 21
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 26 17 9 36
3 Сал. Юлаев 25 16 9 34
4 Ак Барс 25 16 9 33
5 Металлург Мг 29 15 14 31
6 Адмирал 28 12 16 29
7 Нефтехимик 29 10 19 28
8 Лада 25 10 15 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 25 10 15 22
11 Барыс 27 8 19 18
12 Амур 27 5 22 13
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