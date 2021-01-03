«Локомотив» разгромил «Витязь», Пулккинен набрал 5 очков

«Локомотив» одержал крупную победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда разгромила соперника со счетом 7:1.

В составе ярославцев 5 (3+2) очков набрал нападающий Теему Пулккинен.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 7:1 (2:0, 0:0, 5:1)

Голы: Ландер — 9 (Пулккинен), 8:17 — 1:0. Иванов — 6 (мен., Рафиков), 12:57 — 2:0. Хультстрем — 6 (Даугавиньш, Теденбю), 45:37 — 2:1. Пулккинен — 11 (Баранцев, Ткачев), 51:48 — 3:1. Каюмов — 9 (Пулккинен, Марченко), 52:07 — 4:1. Пулккинен — 12 (бол., Каюмов, Петерссон), 56:24 — 5:1. Беляев — 2 (бол., Рафиков, Алексеев), 56:55 — 6:1. Пулккинен — 13 (мен., п.в., Иванов), 59:42 — 7:1.

Вратари: Паскуале — Тодыков (59:07 — 59:42).

Штраф: 8 — 37.

Броски: 40 (10+12+18) — 28 (7+12+9).

Судьи: Кулев, Овчинников.

3 января. Ярославль. «Арена-2000».