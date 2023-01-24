«Локомотив» переиграл «Витязь»

«Локомотив» переиграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе ярославцев голами отметились нападающие Александр Полунин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.

У гостей единственная шайба на счету форварда Ивана Ежова.

«Локомотив» набрал 74 очка в 56 матчах и временно поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Витязь» потерпел первое поражение за 4 тура и 60 баллами после 54 игр располагается на 6-й строчке Запада.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Полунин — 14 (Рафиков, Марченко), 4:05 — 1:0. Шалунов — 24 (Березкин, Каюмов), 19:08 — 2:0. Ежов — 4 (бол., Гончаров, Волгин), 57:07 — 2:1. Каюмов — 10 (п.в.), 59:13 — 3:1.

Вратари: Исаев — Дорожко (56:52 — 57:07, 58:40 — 59:13).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (12+11+3) — 18 (3+4+11).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

24 января. Ярославль. Арена-2000. 4630 зрителей.