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Сегодня, 21:16

«Локомотив» переиграл «Витязь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» переиграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе ярославцев голами отметились нападающие Александр Полунин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.

У гостей единственная шайба на счету форварда Ивана Ежова.

«Локомотив» набрал 74 очка в 56 матчах и временно поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Витязь» потерпел первое поражение за 4 тура и 60 баллами после 54 игр располагается на 6-й строчке Запада.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Полунин — 14 (Рафиков, Марченко), 4:05 — 1:0. Шалунов — 24 (Березкин, Каюмов), 19:08 — 2:0. Ежов — 4 (бол., Гончаров, Волгин), 57:07 — 2:1. Каюмов — 10 (п.в.), 59:13 — 3:1.

Вратари: Исаев — Дорожко (56:52 — 57:07, 58:40 — 59:13).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (12+11+3) — 18 (3+4+11).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

24 января. Ярославль. Арена-2000. 4630 зрителей.

ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 53 34 19 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 54 32 22 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Динамо Мн 55 21 34 54
9 Северсталь 54 21 33 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 55 33 22 70
2 Металлург 54 30 24 68
3 Автомобилист 53 30 23 68
4 Ак Барс 54 30 24 68
5 Авангард 53 31 22 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 53 24 29 54
9 Нефтехимик 54 25 29 53
10 Барыс 56 24 32 53
11 Трактор 54 22 32 52
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25.01 17:00
Автомобилист – Динамо М
 - : -
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