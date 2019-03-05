"Локомотив" в третий раз победил "Сочи"

"Локомотив" на своем льду в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина победил "Сочи" (3:0) и повел в серии со счетом 3-2.

Все три шайбы ярославцы забросили во втором периоде – отличились Брэндон Козун, Артур Каюмов и Даниил Апальков. Вратарь "Локомотива" Александр Салак, для которого эта игра стала первой в этом плей-офф, отразил все 17 бросков гостей.

Шестой матч серии пройдет в четверг, 7 марта, в Сочи.

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Пятый матч

"Локомотив" (Ярославль) – "Сочи" – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Козун – 1 (Каюмов, Осипов), 24:11 – 1:0. Каюмов – 1 (Козун), 29:01 – 2:0. Апальков – 2 (бол., Коршков), 36:25 – 3:0.

Вратари: Салак – Шикин (Барулин, 36:25).

Штраф: 16 – 24.

Броски: 35 (8+21+6) – 17 (6+8+3).

Судьи: Сидоренко, Соин.

5 марта. Ярославль. "Арена-2000".

Счет в серии: 3-2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3 ОТ, 1:3).

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