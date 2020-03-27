«Локомотив» в следующем сезоне будет играть на площадке финского размера

Начиная со следующего сезона будем играть на «финской» ледовой площадке!



Сейчас в «Арене-2000» завершается демонтаж прежней «коробки», которая вскоре станет чуть меньших размеров — 60x28 метров.



Для полной замены площадки потребуется более месяца. Будем держать вас в курсе ?? pic.twitter.com/en49ghM1n2