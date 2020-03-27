КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Локомотив» в следующем сезоне будет играть на площадке финского размера

16:00
Теги:

«Локомотив» со следующего сезона будет играть на площадке финского размера. Сейчас в «Арене-2000» завершается демонтаж прежней «коробки», сообщает Twitter клуба. Отмечается, что для полной замены площадки потребуется более месяца.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир